العثور على عارضة إباحية مقتولة خنقًا في منزلها

عثرت الشرطة الأمريكية على جثة العارضة السابقة في مجلة “بلاي بوي” كريستينا كارلين-كرافت “36 عامًا” مقتولة خنقًا في غرفة نومها في أردمور ببنسلفانيا في إحدى ضواحي فيلادلفيا.

وعثرت الشرطة على جثة كريستينا كارلين-كرافت يوم الأربعاء الماضي وإن سبب الوفاة هو القتل خنقًا برباط حول العنق.

وتعود ملكية الشقة إلى صديقها المصرفي في وول ستريت، الذي كانت على علاقة معه منذ 9 سنوات، حسبما أفادت صحيفة “فيلادلفيا انكوايرر”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إن الشرطة حققت في عملية سطو على الشقة، التي كانت كارلين-كرافت قد أبلغت عنها سابقًا في ليلة السبت عندما كانت خارج المنزل، واستعادت الشرطة بعض أغراضها المسروقة، بما في ذلك مجوهراتها وحقائب يد باهظة الثمن في جنوب غربي فيلادلفيا يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة اكتشفت جثة كارلين-كرافت أثناء التوجه لإعادة الأغراض المسروقة التي عثروا عليها في تلك الليلة، مبينة أن كاميرات المراقبة أظهرت مشتبهًا به ذكرًا كان في الشقة في كل من ليلتي السرقة والأربعاء ولم يغادرها.

ويُدعى الرجل المطلوب أندري ميلتون.