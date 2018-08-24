كويتي يعترض على دخول رجلي أمن لمقهى بالزي العسكري.. وهذا ما حصل

اندلع شجار بين كويتي ورجلي أمن في محافظة حولي؛ بعد أن استنكر دخولهما المقهى بالزي العسكري، قائلًا لهما: “ليش داشين القهوة باللبس العسكري؟”، وذلك بعد أن دخلا المقهى للتعامل مع بلاغ قدمته مواطنة ضد نادل من الجنسية المصرية اتهمته بشتمها والتطاول عليها.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، قال مصدر أمني إن بلاغًا ورد من مواطنة عن تعرضها للشتم والتطاول بعبارات غير لائقة من قبل نادل مصري في أحد مقاهي منطقة السالمية، فتوجه رجلا أمن إلى هناك، وبمجرد دخولهما المقهى، تصدى لهما مواطن لا علاقة له بالموضوع وتشاجر معهما؛ محتجًا على دخولهما المقهى بالزي العسكري، فقام رجلا الأمن بالقبض عليه، كما تم اقتياد النادل إلى مركز الشرطة.

وأوضح المصدر أنه تم تسجيل قضية إهانة رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم بحق المواطن، الذي انتابته حالة من الصرع استدعت انتداب فريق طبي، كما حضرت المواطنة التي قدمت شكواها ضد النادل، فيما تجري إحالة أطراف القضيتين للتحقيق؛ للوقوف على ملابساتهما.