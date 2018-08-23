القبض على عصابة تخصصت في تزييف الوثائق والعملات بالسعودية

أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، بعصابة تضم 7 وافدين امتهنوا تزييف الوثائق والعملات النقدية.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، فالوافدون هم 3 مصريين وتشاديين وسوري وسوداني، في العقدين الثاني والخامس من العمر، وبينهم اثنان مطلوبان بقضايا جنائية.

وإثر تحريات مكثفة، تم إلقاء القبض عليهم، بعد ورود معلومات عن قيامهم بترويج وثائق وكميات كبيرة من العملات النقدية المزيفة.

وأقر المتهمون بتحويل سكن أحدهم إلى معمل متكامل لتزييف العملات، وبتفتيشه عثر على معدات وأدوات وأجهزة حاسب آلي وطابعات وأحبار ملونة، تستخدم في أعمال التزوير والتزييف، كما ضبط بحوزتهم 172 ألف دولار أمريكي و200 ألف ريال سعودي (53,333 دولار) من الأوراق النقدية المزيفة، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.