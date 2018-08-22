مصر.. ضبط 12 متحرشًا خلال عطلة العيد

ألقت مباحث الآداب بمحافظة البحر الأحمر السياحية في مصر، القبض على 12 متحرشًا في أكثر من شاطئ سياحي، خلال عطلة عيد الأضحى تزامنًا مع تزايد أعداد الوافدين للشواطئ السياحية.

ونفّذ قسم جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمديرية أمن البحر الأحمر، حملة أمنية واسعة بالممشى السياحي والشواطئ العامة والخاصة، لضبط حالات التحرش خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتمكنت الحملة من ضبط 12 شخصًا.

وبحسب بيان صادر عن مديرية الأمن، اليوم الأربعاء، تمكنت الحملة من ضبط 5 حالات تحرش بمنطقة ممشى شيري، وضبط 7 حالات أخرى بالشواطئ المختلفة.