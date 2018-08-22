خليجي وابن شقيقه يشجان رأس وافد بسبب موقف سيارة

تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت، من القبض على مواطن، وجارٍ البحث عن ابن شقيقه، بعدما تكاتفا ضد شخص من جنسية أخرى، وانهالا عليه بالضرب بواسطة أداة حادة وشجا رأسه، بسبب خلاف على موقف سيارة أمام أحد المقاهي.

ونقلت صحيفة “الراي” المحلية، عن مصدر أمني قوله إن المجني عليه (غير الكويتي) قصد مركز الشرطة مقدمًا بلاغًا يفيد فيه أنه كان قد ذهب إلى أحد المقاهي، وأمام المكان حصل خلاف بينه وبين شخصين بسبب موقف سيارة كانت الأحقية له به، فترجل خصماه من سيارتهما وانهالا عليه بالضرب، ثم قام أحدهما بفتح صندوق السيارة وأخرج آلة حادّة وقام بضربه على رأسه بقوة، فتسبب له بجرح، ثم لاذا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وأكد المصدر، أنه تم التوصل إلى هوية المعتدين، وتبين أن أحدهما كويتي والآخر ابن شقيقه، فضبط الأول قرب المقهى الذي حدثت عنده الواقعة، فيما لا يزال الثاني متواريًا عن الأنظار.

وقال المتهم، إن خلافًا نشب بينهم وأنه لم يضرب المجني عليه ولم يكن السبب بالإصابة التي لحقت به.

وإثر تحقيقات، تبين أن المتهم قام باستخدام أداة حادة وضرب خصمه بعد الخلاف على الموقف، ثم قام بضربه مجددًا قبل أن يلوذ بالفرار مع ابن شقيقه الهارب.