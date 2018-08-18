السعودية.. السجن والغرامة للمشهرين بحياة الآخرين على وسائل التواصل

غلّظت السعودية العقوبات على الأشخاص الذين يمسون حياة الآخرين الخاصة والتشهير والإضرار بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، فقد اعتبرت النيابة العامة السعودية اليوم السبت، أنّ “المساس بالحياة الخاصة بالتصوير بأي وسيلة تقنية أو التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ جريمة معلوماتية عقوبتها السجن مدة تصل سنة، وبغرامة تصل 500 ألف ريال”.

وأوضحت النيابة العامة أنّه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.