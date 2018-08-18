لإثبات خيانتها.. عربي يحبس عشيق زوجته داخل خزانة الملابس حتى حضور الشرطة

نجح مصري في حبس عشيق زوجته داخل خزانة غرفة نومه، حتى قدوم رجال الأمن؛ وذلك لإثبات خيانة الزوجة، التي توسلت له بالتستر عليها، ومن ثم مباشرة الطلاق دون ضجيج.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة مدينة نصر في القاهرة، بلاغًا هاتفيًا من الزوج يفيد بتمكنه من احتجاز زوجته وعشيقها داخل الشقة، بعد خيانتها له.

وقال الزوج في المحضر الرسمي، إنه عاد من العمل لشقته في موعد لم يكن معتادًا عليه، ثم طرق الباب، لتستمر زوجته فترة طويلة قبل أن تفتح الباب، مضيفًا أنه لاحظ علامات الارتباك على زوجته، ومحاولة التضييق عليه في حركته أثناء دخوله الشقة، بإحضارها ملابسه لتغييرها في الصالة، كي لا يدخل غرفة النوم كما المعتاد.

وذكر الزوج بأن تحركات وملامح زوجته، وضعت الشك في قلبه بأن هناك شيئًا غير طبيعي قد يكون بوجود شخص غريب داخل الشقة، وهو ما وجده بالفعل بعد أن قام بتفتيش الشقة، ليجد رجلًا في خزانة الملابس، ويتأكد من خيانة زوجته له.

واستنجد الزوج ببعض الجيران على الفور، بعد أن أحكم السيطرة على الخزانة بحبس العشيق داخلها، ورفض توسلات زوجته بالتستر على الموقف، والانفصال في هدوء، لينتقل الأمر رسميًا إلى رجال الأمن والنيابة التي تولت التحقيق.