مجهولون يقتلون مصريًا أمام أسرته ويقيدون زوجته وابنته بالحبال

لقي تاجر مصري في بداية العقد السادس من العمر، مصرعه ذبحًا أمام أفراد أسرته، في جريمة وقعت داخل شقة المجني عليه، بعد أن اقتحمها مجهولون بهدف السرقة.

وطالبت النيابة العامة في الجيزة، أجهزة الأمن بسرعة ضبط وإحضار المتهمين في الواقعة، حيث انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وتبين من المعاينة وجود جثة التاجر صاحب الشقة في منطقة “فيصل” بالقاهرة غارقًا بدمه، فيما عُثر على زوجته وابنته مكبلتين بالحبال، إلى جانب آثار تفتيش الشقة من قبل المجهولين.

كما تبين أن المتهمين سرقوا مبالغ مالية تزيد عن نصف مليون جنيه، إلى جانب مشغولات ذهبية مملوكة للزوجة، والاستيلاء على المشغولات التي ترتديها، هي وابنتها.

وأحالت النيابة العامة جثة التاجر للطب الشرعي، حيث تبين طعنه بعدة طعنات في الرقبة، إلى جانب طعنات أخرى في جسده، وذلك لإعداد تقرير طبي مفصل عن الحادث، حيث لا تزال الجثة تحت تصرف النيابة العامة.