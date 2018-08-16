لصان مغربيان يسرقان متاجر فرنسية بطريقة مستوحاة من مسلسل شهير

استوحى لصان من أصول مغربية، من فكرة مسلسل “La casa de papel” أو ما يعرف بمسلسل “بيت من ورق/المال” بالعربية، طريقتهما في سرقة سلسلة من المتاجر في فرنسا حيثُ يقطنان.

وتنكر اللصان بأقنعة شبيهة بتلك المستخدمة في مسلسل السرقة الإسباني، أثناء تنفيذ عمليات السرقة لمتاجر في مدينة نانت غرب فرنسا، قبل أن يهربا إلى موطنهما الأصلي.

وألقت الشرطة الفرنسية بالتعاون مع الإنتربول، اليوم الخميس، القبض على اللصين بعد عودتهما من المغرب، فيما قدّرت قيمة المسروقات بنحو 13 ألف يورو.

وأحرق اللصان السيارة التي كانا يستغلانها في تنفيد جرائم السرقة قبل الهروب إلى المغرب، وفقًا لموقع”breizh”.