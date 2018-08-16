سوداني يطعن شرطيًا أثناء تنفيذ أمر قضائي ثم يسلّم نفسه

أقدم سوداني على طعن شرطي كان ضمن قوة شرعت في تنفيذ أمر قضائي بإخلاء منزله، بمنطقة السرحة بأم درمان في السودان.

ووفق موقع “باج نيوز” المحلي، فإن الجاني هرع بعد جريمته إلى مركز الشرطة ليسلم نفسه وأداة الجريمة، صباح اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، فإن أفرادًا من الشرطة حضروا لبيت الجاني لتنفيذ أمر قضائي بإخلاء منزله، وعند بدء تنفيذه حاول أصحاب المنزل مقاومة الشرطة لإيقاف عملية الإخلاء، وأثناء المقاومة أقدم أحدهم على مهاجمة الشرطي مسددًا له طعنتين في ظهره، ثم فر هاربًا وتوجه إلى مركز شرطة قريب من منزله وسلّم نفسه مُبلّغًا عن جريمته.

وسجلت الشرطة بلاغًا ضده، كما أوقفت معه اثنين آخرين رهن التحقيق، فيما تم إسعاف الشرطي المجني عليه لتلقي العلاج.