الداخلية الليبية تعلن ضبط “قنطار” من المخدرات

أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق الليبية، عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات قدرتها بالقنطار.

وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم الخميس، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبطت مواطنًا يعمل في تجارة المخدرات بحوزته قرابة 10 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، وبعد التحقيق معه اعترف بوجود تشكيل عصابي يمتهن تجارة المخدرات والخمور.

وأضافت الوزارة:”بعد قيام عناصر مكتب المكافحة بالتحري عن التشكيل العصابي، وجمع المعلومات عنه، وإعداد كمين محكم، تم ضبط التشكيل وبحوزته قرابة ( قنطار) من مخدر الحشيش، ونحو (150 لترًا) من الخمر المصنَّع محليًا”.

وتعد هذه الكمية الأكبر التي يتم ضبطها في العاصمة طرابلس.