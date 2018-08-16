إغلاق مطبخ بإحدى الاستراحات في السعودية ومصادرة 750 ذبيحة

إغلاق مطبخ بإحدى الاستراحات في السعودية ومصادرة 750 ذبيحة

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

كشفت فرق التفتيش التابعة لمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، عن الإيقاع بشبكة مسؤولة عن إدارة استراحة توفر ذبائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كانت ممهدة للعرض والبيع في المحلات الغذائية والمطاعم.

ووفق صحيفة “عكاظ” المحلية، جرى إتلاف هذه الذبائح والبالغ عددها 750 ذبيحة، وتم التخلص منها بالطرق الصحية المتبعة.

وكانت البلدية قد تلقت بلاغًا، يفيد بوجود مطبخ عشوائي مخالف بإحدى الاستراحات، يفتقر لأدنى شروط السلامة، حيث تبين وجود عمالة مخالفة لأنظمة العمل، تقوم بإعداد الوجبات الغذائية، وتمت مصادرة جميع الأدوات والأواني التالفة بالاستراحة، وتسليم العمالة المخالفة لإدارة الضبط الإداري.

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