إحالة 70 شركة مصرية للنيابة بسبب التلاعب في أسعار مواد البناء

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، اليوم الخميس، 70 شركة إلى النيابة العامة؛ بتهمة التلاعب في أسعار مواد البناء، وذلك في أكبر مواجهة بين الجهاز والشركات الخاصة؛ في أعقاب زيادات جنونية في الأسعار.

وأعلن الجهاز في بيان، عن قرار إحالة 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلي للنيابة العامة؛ لثبوت مخالفة أصحابها قانون حماية المنافسة، حيث اتفقوا فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلي، مرتفعة عن القيمة الحقيقية لها.

وبعدما شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعات جنونية، خلال الفترة الماضية، رفعت شركات التسويق العقاري أسعار العقارات بنسب تراوحت بين 30-40%، مع وضع تسهيلات في عمليات الشراء، من خلال زيادة سنوات دفعات أقساط السداد.

واتهم جهاز حماية المستهلك شركات الطوب الطفلي بتعمد رفع الأسعار، لافتًا إلى أن هذا القرار جاء مصحوبًا بعدد من التدابير الإدارية التي اتخذها الجهاز، سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وذلك في ضوء السعي لمواجهة الممارسات الضارة بالمستهلك وحرية المنافسة.

وأشار الجهاز إلى أنّه يعكف حاليًا على إعداد دراسة اقتصادية؛ تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب؛ لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة.

وصناعة الطوب الطفلي تعد إحدى الركائز الأساسية في قطاع التشييد والبناء، وعنصرًا مهمًّا في التنمية العقارية، وقد يؤدي أي ارتفاع في سعر هذه الصناعة إلى ارتفاع غير مبرر في العقارات.

وتحاول مصر خفض الفجوة بين العرض والطلب، من خلال إنشاء العديد من الوحدات السكنية، حيث أطلقت برامج لإنشاء نحو 600 ألف وحدة سكنية سنويًا.

ووصلت عدد الوحدات السكنية المنفذة في مصر، خلال الفترة بين 2009 إلى 2015، إلى 1.2 مليون وحدة، باستثمارات 109.6 مليار جنيه.

وفي يونيو الماضي، قررت مصر رفع أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 55%، و100% للغاز المنزلي، كما رفعت أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسب وصلت إلى 42.1%.

وقفز سعر الدولار؛ بعد قرار تعويم العملة إلى نحو 17.60 جنيه، بعدما كان سعره 8.88 جنيه قبل التعويم، متسببًا في زيادة كبيرة وحالة تضخم بالسوق المحلية.