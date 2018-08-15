عربي تحرش بطفلة ورفضت تقبيله.. فهذا كان مصيرها (فيديو)

أقدم شاب مصري في العقد الرابع من العمر على ارتكاب جريمة بشعة بذبح طفلة لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، وذلك لرفضها تقبيله قبل أيام من ارتكاب الجريمة، عاقدًا العزم على التخلص منها.

وسردت والدة الطفلة نور، في تصريح متلفز، تفاصيل الواقعة، إذ أكدت أن ابنتها أخبرتها قبل الجريمة بسعى الشاب (34 عامًا) للسلام عليها، دون أن تذكر لها تفاصيل أخرى خوفًا من رفض والدتها خروجها للعب بالشارع أمام الجار المتهم.

وذكرت الأم أن الشاب المتهم ارتكب جريمته بذبح ابنتها، مستغلاً وجودها وزوجها في العمل، وسفر نجلها للقاهرة، ليرتكب جريمته داخل المنزل بعد أن تسلل إليه، لتجد ابنتها غارقة في الدماء بعد ذبحها، في الوقت الذي نفت فيه وجود أي خلافات بينها وبين المتهم أو أفراد أسرته.

وأضافت الأم أنها عرفت من خلال أطفال آخرين أن الشاب المتهم حاول تقبيل ابنتها، وحينما رفضت، هددها أمام الأطفال بذبحها، وهو ما لم تعرفه إلا بعد وقوع الحادث، مطالبة بإعدام المتهم شنقاً في المكان نفسه الذي قام فيه بذبح ابنتها.