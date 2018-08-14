ولاية أمريكية تستخدم لأول مرة “المادة القاتلة” في تنفيذ الإعدام

تقوم سلطات ولاية نبراسكا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حكم بالإعدام تستخدم فيه للمرة الأولى مادة “فنتانيل” القاتلة المثيرة للجدل.

وحقنة “فنتانيل” تتكون من أربع مواد، ثلاث منها لم يسبق أن استخدمت، وهي مخدّر “ديازيبام”، ومسّكن “فنتانيل”، و”سيساتراكوريوم” الذي يرخي العضلات، و”كلوريد البوتاسيوم”، الذي يوقف عمل القلب.

ويسبب مسكن “فنتانيل” الإدمان، وقد أدى إلى أزمة صحية غير مسبوقة في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد ضحاياه عام 2016 أكثر من 20 ألفًا.

ويعد كاري دين مور، المدان بارتكاب جريمتي قتل في العام 1979، أول من سينفذ فيه حكم الإعدام منذ العام 1997، في الولاية الأمريكية، فيما دعت منظمات حقوقية لتأجيل تنفيذ الحكم.

وأعرب كاري دين مور، عن رغبته بعدم تأجيل تنفيذ الحكم، بعد أن قضى 38 عامًا بالسجن في الانتظار.

وخفضت عقوبة مور في العام 2015 إلى السجن المؤبد حين ألغت الولاية حكم الإعدام، لكنها عادت كما كانت مع إعادة إقرار تنفيذ العقوبة القصوى بعد ذلك بعام إثر استفتاء.