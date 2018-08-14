قاتل المصري في الكويت: ارتكبت الجريمة انتقامًا لزوجتي

اعترف الواقد الآسيوي (سيرلانكي الجنسية) المتهم في قضية قتل وافد مصري في منطقة “بنيد القار” بالكويت بجريمته، مرجعًا ارتكاب الجريمة إلى تحرش المصري بزوجته ليقرر الانتقام منه.

وكانت الجهات الأمنية ضبطت الجاني وبصحبته امرأة قيل إنها زوجته قبل أن يتمكنا من الهرب من البلاد، إذ اعترض رجال الأمن القاتل وزوجته أثناء قيامهما بحجز تذكرة سفر إلى سريلانكا، فيما لا يزال البحث عن متهم ثالثٍ يعتقد أنه اشترك في الجريمة، جاريًا.

ووفق صحيفة “الأنباء” المحلية، قال مصدر أمني إن بلاغًا تلقته الشرطة مساء الأحد، بوجود شخص مصاب إثر مشاجرة في منطقة بنيد القار، وبعد التوجه لموقع البلاغ تبين أن الشخص المصاب لفظ أنفاسه الأخيرة، إثر طعنة نافذة في القلب، وتم العثور على أداة الجريمة في الموقع.

وإثر تحريات، تم تحديد هوية الجاني وإخطار جميع المنافذ بهوية القاتل وشريكته وهي سريلانكية أيضًا، وبعد وصول معلومة بمحاولة القاتل وزوجته الهرب عبر المطار، توجه رجال الأمن إليه ليتم ضبطهما أثناء حجزهما تذاكر السفر، إذ أقرّا لاحقًا بالجريمة.

فيما كشف مصدر وجود متهم ثالث متورط في الجريمة، وجارٍ تكثيف البحث للوصول إليه.