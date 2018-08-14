رجل في الكويت يسدد 9 طعنات لجسد زوجته

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة الفروانية في الكويت رجلًا باكستانيا، بعد اعتدائه على زوجته مسددًا لها 9 طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، وترقد في المستشفى بحالة صحية حرجة.

ووفق صحيفة “25 فبراير” المحلية، أكد مصدر أمني أنّه سوف تُوجه للمتهم تهمة القتل العمد في حال وفاة زوجته، وشروع في القتل في حال تحسنت صحتها.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا بوصول سيدة باكستانية لمستشفى وهي مصابة بعدة طعنات، فيما تبين أن الزوجة بحالة حرجة.

وكشفت تحريات أولية أنّ طاعن السيدة هو زوجها، وأنه أقدم على فعلته كونه “غيور جدًا”، فيما تم ضبطه خلال قدومه للمستشفى للاطمئنان على زوجته، التي ترقد في العناية المركزة، إذ أوقفه رجال الأمن المتواجدين هناك، وأحالوه للاحتجاز.