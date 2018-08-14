عصابة تقتل سودانيًا في وضح النهار وتعلق جثته على شجرة

ألقت الجهات الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم، القبض على عصابة مكوَّنة من 7 أشخاص، اتهمت بقتل شاب في وضح النهار وتعليق جثته على شجرة.

وبحسب صحيفة “المجهر” المحلية، فإن العصابة هاجمت الشاب داخل منزله في إحدى ضواحي الخرطوم في وضح النهار، مستغلة غياب أفراد أسرته عن المنزل، إذ قامت بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء (سواطير وسكاكين) حتى فارق الحياة، ثم قام أفرادها بحمل جثته وتعليقها على جذع شجرة في المنزل وغادروا المكان.

وأضاف مصدر أن شقيق الضحية الأصغر اكتشف الجريمة، وأبلغ الشرطة التي تولَّت التحقيقات، واستطاعت الوصول إلى المتهمين، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.