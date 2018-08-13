الطعن حتى الموت لشاب مصري “عاتب” تجارًا للمخدرات في منطقته

دفع شاب مصري في العقد الثالث من العمر عمره، ثمنًا لـ”معاتبته” 3 من تجار المخدرات، على نشاطهم في بيع المواد المخدرة لأبناء منطقته، مطالبًا إياهم بعدم بيع المخدرات لأبناء البسطاء في المنطقة.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي يفيد بذبح شاب، بعد أن سددت له عدة طعنات في الرقبة على يد 3 من الشباب في منطقة الوراق في العاصمة المصرية القاهرة

وبينت التحريات أن الشاب لقي مصرعه على يد المتهمين الثلاثة، بعد توجيه اللوم لهم على بيع المواد المخدرة لأبناء المنطقة، والأطفال الصغار، حيث دارت خلافات بينهما، نتج عنها قيام المتهمين بذبحه أمام أهالي المنطقة.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين الثلاثة، وقررت النيابة العامة تشريح جثة الشاب لإعداد تقرير طبي قبل التصريح بدفنه.