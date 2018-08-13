مسلحون مجهولون يغتالون زعيمًا قبليًا في الناصرية جنوب العراق

قال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين اغتالوا، اليوم الإثنين، شيخ عشيرة آل إبراهيم في محافظة الناصرية جنوبي العراق.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصدر الأمني قوله: إن مسلحين مجهولين اغتالوا شيخ عشائر آل إبراهيم (راشد آل بهلول) وابن شقيقه، بالرصاص بعد اعتراض سيارته شرق الناصرية في قضاء سيد.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية سارعت إلى مكان الحادث وعززت المنطقة بفوجين من المهمات الخاصة والواجب الخاص وسرية من الجيش، فيما نقلت جثة الشيخ إلى المستشفى.

ورغم استقرار الوضع الأمني في جنوبي العراق، إلا أن بعض المدن شهدت اغتيالات في الآونة الأخيرة، تُتهم بتنفيذها في العادة ميليشيات مسلحة، دون تمكن الأجهزة الحكومية من القبض على تلك العصابات.