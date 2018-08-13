ضابط كويتي وسورية يقتحمان منزل سيدة ويعتديان عليها

اتهمت الجهات الأمنية في الكويت ضابطًا يعمل في وزارة الداخلية وفتاة سورية باقتحام مسكن وتهجمهما على صاحبته المواطنة، محاولان الاعتداء عليها بالضرب، إثر خلافات سابقة بين الفتاتين.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، كشف مصدر أمني أن مواطنة استنجدت بعمليات الداخلية، مبينة في بلاغها أن مواطنًا وفتاة سورية اقتحما مسكنها وتهجما عليها وقاما بالاعتداء عليها بالضرب.

وفور ورود البلاغ، انتقل رجال أمن محافظة حولي إلى الموقع، وعند وصولهم وجدوا جميع أطراف القضية في المكان، فتم اقتياد الشاب والفتاة المتهجمين للمخفر، وحضرت صاحبة المنزل وروت تفاصيل التهجم عليها في مسكنها.

وبينت التحقيقات الأولية، أن هناك خلافات بين الشاكية والفتاة المتهجمة مع الشاب، وأن الأخير يعمل ضابطًا في وزارة الداخلية، وذهب “فزعة” للفتاة السورية واقتحم معها المسكن.