خليجية تعتدي بوحشية على عاملة منزلية (فيديو)

فتحت النيابة العامة، في مدينة المحرق البحرينية، تحقيقًا بشأن مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأظهر سيدة تعتدي بالضرب والركل على عاملة منزلية.

ووفق موقع “الأيام” المحلي، فإن المجني عليها أفادت بأن ابنة كفيلتها انهالت عليها ضربًا، كما كشف المقطع المتداول.

وأقرت المتهمة، بدورها، بارتكابها الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليها تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.

ووثق مقطع متداول قيام سيدة بالاعتداء على عاملة منزلية بطريقة عنيفة، إذ انهالت عليها ضربًا وركلًا، وهي تصرخ في وجهها، كما سمع صوت رجل يقوم -أيضًا- بتأنيب العاملة.

ولم يتم الكشف عن أسباب اعتداء السيدة على الخادمة إلى حد اللحظة.