“لحظة شيطان” تحول مزحة صديقين عربيين لجريمة قتل

أنهى عامل مصري حياة صديقه بسبب مزاح المجني عليه، إذ تحوَّل المزاح بينهما إلى مشادة كلامية دفعت الجاني إلى طعن صديقه بآلة حادة في بطنه أردته قتيلاً.

وتشير التفاصيل إلى أن مدير مباحث القاهرة اللواء أشرف الجندي تلقى بلاغًا بالعثور على جثة بأحد شوارع حدائق القبة لعامل في الأربعينات من عمره، ومصاب بجرح طعني بمنطقة البطن.

وأفادت التحريات العامة بأنّه أثناء قيام المتوفَّى بالمزاح مع صديقه حدثت بينهما مشادة كلامية، طعنه على إثرها الأخير بآلة حادة.

من جانبها ألقت قوات الأمن القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته، مبديًا ندمه على الواقعة التي قال إنها كانت “لحظة شيطان”، فيما تمَّ تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.