نائب أردني يمثل للتحقيق بعد إطلاقه أعيرة نارية (فيديو)

مثُل نائب في مجلس النواب الأردني أمام المدعي العام، إثر قيامه بإطلاق أعيرة نارية، إذ كشف خلال التحقيقات سبب إقدامه على الواقعة.

وذكرت مصادر مطلعة أن البرلماني الأردني، قال للمحققين إنه أطلق النيران بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي”، بحسب موقع عمون المحلي.

وقال مصدر إن النيابة العامة أخلت سبيل البرلماني، بعد ما تم أخذ أقواله.

بدورها حذرت مديرية الأمن العام في الأردن مطلقي العيارات النارية، متوعدة بإلقاء القبض على كل من يقوم بذلك كائنًا من كان.

وتداول ناشطون أردنيون مقطع فيديو الجمعة الماضية، قيل إنه لعضو مجلس النواب الأردني رياض عزام، وهو يطلق الأعيرة النارية في الهواء، احتفالًا بنجاح أحد أقاربه في الثانوية العامة، فيما طالب البعض بضرورة محاسبته.