مطلوب خليجي قاده حظه العاثر إلى السجن بسبب ارتباكه

قاد الحظ العاثر مواطنًا كويتيًا إلى السجن بعدما أدى ارتباكه لحظة مرور دورية أمنية إلى افتضاح أمره وكشف تورطه في قضايا جنائية.

وفي التفاصيل، ضبط رجال الأمن في الكويت مواطنًا متهمًا بقضية اعتداء بالضرب في مخفر الجهراء بعدما أبلغ عنه أحد الأشخاص.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن شاهد عيان رصد حالة ارتباك سيطرت على المتهم عند رؤيته لإحدى الدوريات، فأبلغ رجال الدورية بما لاحظه.

وأضافت الصحيفة أنه تم بالفعـل توقيف المتهم وبالاستعلام عنه تبين أنه مواطن مفصول من عمله بسبب سوء سلوكه وتورطه في قضايا جنائية، ومسجل بحقه أمر إلقاء قبض على ذمة قضية اعتداء بالضرب في مخفر الجهراء.

وأحيل المتهم إلى مخفر الجهـراء تمهيدًا لعرضة على النيابة بعد استكمال التحقيقات معه في القضية.