اغتصاب 41 فتاة سنية في إيران والأمن يعلن اعتقال المتورطين

قال رئيس الإدعاء العام في محافظة سيستان وبلوشستان، إبراهيم حميدي، اليوم الأحد، أن جميع المتهمين في اغتصاب 41 فتاة من مدينة “إيرانشهر” التابعة لمحافظة “سيستان وبلوشستان”ـ ذات الغالبية السنية، تم اعتقالهم، من دون الكشف عن عدد المعتقلين.

وأوضح حميدي في تصريح لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أن “جميع المتهمين في اغتصاب الفتيات في إيرانشهر تم اعتقالهم بعدما قدم بعض أهالي الفتيات شكوى ضدهم”، مبيناً أن “القضية في مكتب المدعي العام وهي قيد التحقيق والمتابعة من قبل السلطات القضائية”.

وبشأن سؤاله فيما إذا كان الطب الشرعي رفض وجود عمليات اغتصاب ضد الفتيات، قال “إن الطب الشرعي لا يمكن أن يوافق أو يرفض قضية الاعتداء، لكن هذه القضية قيد البحث من قبل المحكمة، وفي نهاية الأمر تصادق المحكمة عليها أو ترفضها.. والطب الشرعي يبحث في القضية فقط دون اتخاذ قرار”.

وفي الـ 16 من حزيران/ من يونيو الماضي، أعلن الشيخ ملا زهي، إمام جمعة مدينة “إيرانشهر” التي تقطنها أغلبية من القومية البلوشية السنية، عن تلقيه شكوى من قبل بعض أهالي المدينة عن تعرّض نحو 41 فتاة للخطف والاغتصاب خلال شهر رمضان.

وطالب العديد من الرموز الدينية لأهل السنة بينهم الشيخ عبد الحميد مولوي، السلطات الإيرانية بفتح تحقيق عاجل وتقديم الجناة للعدالة.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلن رئيس الشرطة في محافظة “سيستان وبلوشستان” الجنرال محمد قنبري، اعتقال المتهم الرئيس في الاعتداء على 41 فتاة من مدينة “إيرانشهر”.

وشهدت مدينة “إيرانشهر” وبعض المناطق السنية في إقليم “سيستان وبلوشستان” احتجاجات ضد الحكومة عقب الكشف عن تعرض 41 فتاة للاختطاف والاغتصاب على يد جماعة يعتقد أنهم ينتمون لميليشيات “البسيج” التابعة للحرس الثوري.