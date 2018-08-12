سائق جريء يستخدم كفيله الخليجي واجهة لترويج المخدرات

ضبطت الجهات الأمنية في الكويت وافدًا آسيويًا يعمل سائقًا لدى أحد المواطنين الكويتيين، خلال ترويجه للمخدرات، في منطقة “العديلية”.

وأحالت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت اثنين من الوافدين، تم ضبطهما خلال اليومين الماضيين، مع السائق، للنيابة لاستكمال التحقيقات.

وقال العميد بدر الغضوري مدير عام الإدارة، إنه تم ضبط 80 غرامًا من “الشبو” و”الماريغوانا” مع المتهمين، كان السائق يحاول ترويجها للمتهمين الآخرين.

وأضاف أن معلومات وردت للإدارة بوجود سائق منزلي في “العديلية” يقوم بالاتجار في المخدرات على الوافدين مستغلًا سيارة كفيله المواطن، بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية.

وأوضح أنه تم استصدار إذن نيابي بتفتيش محل سكنه الذي يقع في منزل المواطن وتم إبلاغ صاحب المنزل ليسمح لرجال المكافحة بتفتيش غرفة الوافد وعثر فيها على 30 غرامًا من مادة “الشبو”.