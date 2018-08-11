القبض على شاب قتل 8 من أقاربه لاتهامهم له بسرقة ديوك

قامت الشرطة الألبانية، اليوم السبت، بإلقاء القبض على شاب قتل 8 من أقاربه؛ بسبب اتهامهم له بالسرقة.

وذكرت الشرطة أن رضوان زايكدج البالغ من العمر 24 عامًا، اعترف بإطلاق النار على أقاربه ببندقية كلاشينكوف.

ولاحقت الشرطة الجاني لمدة 12 ساعة، تحدى الهارب خلالها رئيس الوزراء إدي راما على موقع “فيسبوك” بأن يعثر عليه.

ويعمل الشاب في رعي الأغنام، وكانت عملية القبض عليه صعبة؛ بحكم تواجده في منطقة تقع في جنوب ألبانيا يعرف طبيعتها جيدًا.

وتم تنفيذ جريمة القتل بعد غداء عائلي، حيث اتهم أحد القتلى زايكدج بسرقة ديوك رومية من الضحايا.

ولم يعرب الشاب عن ندمه على جريمته، وقال لأفراد الشرطة إنهم تأخروا في إلقاء القبض عليه، بحسب تقارير إخبارية.