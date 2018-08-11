 القبض على فتاة تنشر الإيدز عمدًا في المغرب

ألقت مصالح الدرك الملكي، التابعة لمدينة أغادير في المغرب، القبض على فتاة متلبسة بنقل مرض الإيدز عمدًا أثناء ممارسة الدعارة في المدينة.

وحسب التحقيقات الأولية، فإنه خلال عملية التطهير التي يقوم بها الدرك في حي “الدرب” بمدينة أغادير، المعروف باستقطابه لأوكار الدعارة، تم القبض على الفتاة التي جاءت لممارسة الدعارة بهدف نقل عدوى المرض لزبائنها عمدًا.

فيما نقلت وسائل إعلام محلية أنه “أثناء عملية البحث في منزل الفتاة، تم العثور على ملف طبي يؤكد إصابتها بمرض الإيدز، في حين أكدت الفتاة للدرك على أنها لا تزال تعالج من المرض”.