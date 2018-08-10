تاجر مخدرات يقتل شقيقه الأكبر بالرصاص في غزة

تسبب شجار عائلي بين شابين في قطاع غزة في مقتل شاب يبلغ من العمر 28 عامًا على يد شقيقه الأصغر، مساء اليوم الجمعة، في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي، في تصريح صحفي: إن الشاب “ح.ع” ويبلغ من العمر 28 عامًا قد قُتل على يد شقيقه الأصغر والبالغ من العمر 20 عامًا، بعد أن أطلق عليه النار خلال شجار دار بينهما.

وأكد البطنيجي أن الشرطة تمكنت من اعتقال الجاني على الفور بعد مصادرة قطعة السلاح التي كانت بحوزته.

ولفت المتحدث باسم الشرطة الانتباه إلى أن التحقيقات أثبتت أن الجاني يعمل تاجر مخدرات، وجارٍ التحقيق في سبب الخلاف بين الشقيقين.