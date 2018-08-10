روسية وزوجها يعترفان بقتل 30 امرأة وأكل لحومهن (صور)

اعترفت امرأة روسية وزوجها بقتل أكثر من 30 امرأة وأكل لحومهن، بينما أكد الأطباء النفسيون أنهما بصحة عقلية جيدة بعد إجراء الفحص الطبي عليهما.

وألقي القبض على الزوجة ناتاليا باكشيفا (42 عامًا) والزوج ديمتري باكشيف بالصدفة في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي بمدينة كراسنودار، جنوب غرب روسيا.

وتم القبض على الزوجين بعد أن عثر مجموعة من عمال البناء على هاتف نقال يحتوي على صور لديمتري يضع يدًا مقطوعة في فمه، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتتبعت الشرطة الهاتف وداهمت منزلهما في ساحة أكاديمية عسكرية روسية، حيث عثرت على رفاة امرأة مقتولة، كما تم العثور على جرات زجاجية تحتوي بقايا أجزاء بشرية مجهولة و”لحم بشري” مجمد.

وعثرت الشرطة على بقايا الضحية الأخيرة، التي عرفت باسم إيلينا فاشروشيفا 35 عامًا، وفقًا لوسائل إعلام روسية، وأفيد بأن الزوجين كانا شريكين نشطين منذ عام 1999.

وتواصل لجنة التحقيق الروسية التحقيق في اعتراف ناتاليا بأنها قتلت وأكلت على الأقل 30 امرأة مع زوجها، وبحسب ما ورد، فقد تراجع الزوجان عن هذا الاعتراف، قائلين إنهما قتلا النادلة إيلينا فقط.

وتشير السلطات الروسية إلى أنه لا يوجد تأكيد حتى الآن لعمليات القتل الجماعي وأن التحقيقات ما زالت جارية.