فيديو صادم.. إعدام 3 يمنيين بتهمة اغتصاب وقتل طفل (فيديو وصور)

نفذت السلطات التابعة لميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام رميًا بالرصاص، في ميدان التحرير “أكبر ميادين العاصمة”، بحق 3 أشخاص أدينوا باغتصاب وقتل طفل.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورًا ومقاطع فيديو للحظة تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين قبل تعليقهم على المشانق، وسط جموع غفيرة تعالت صيحاتها خلال تنفيذ الأحكام.

ونُفذ حكم الإعدام بحق المدانين عبدالجليل صالح الأشحب، محمد سعيد العقري، غالب حزام الراشدي، بتهمة اغتصاب وقتل الطفل صالح محمد المثنى في محافظة الضالع بتاريخ 29-10-2017م.

وتعرض الطفل صالح محمد المثنى للاختطاف والاغتصاب والقتل على يد 3 أشخاص بمنطقة “نعوه” في “جبن” بمحافظة “الضالع”، حيث قام القتلة بتعذيب الطفل وضربه بآلات حادة على رأسه وأنحاء متفرقة من جسده وخنقه.

وحاول المتورطون في الجريمة إخفاء جثة الطفل المغدور في منزل مهجور.