السجن 3 سنوات لمغربي رمى ابنه في فرن الخبز

قضت محكمة الاستئناف بمدينة تازة المغربية، بالسجن لمدة 3 سنوات في حق أب حاول الإلقاء بابنه داخل فرن تقليدي لطهو الخبز، وكاد الطفل يحترق لولا تدخل الجيران وإنقاذه.

وتعود تفاصيل الجريمة التي وقعت في قرية “بولحلو” إلى ثاني أيام عيد الفطر الماضي، حين شرع الأب العنيف في تعذيب ابنه لسبب غير معروف، فكبل الصغير الذي لم يتجاوز السابعة وربطه بجذع شجرة قبل أن يحاول إحراقه.

ونقل الطفل حينها إلى مستشفى ابن باجة ليتلقى العلاج من كسور في رجله ويده وبجروح متفاوتة الخطورة، فيما اعتقل رجال الدرك الأب، الذي كان يجاهر غير مكترث بما فعل بابنه، أمام رجال المطافئ وكل الحاضرين.

وتقول المصادر، إن الأم كانت هربت إلى وجهة مجهولة، بعدما هددها الزوج بالقتل في حالة التدخل.

يذكر أنه سبق للمتهم أن قضى 5 سنوات في السجن، إثرَ محاولته قتلَ شقيقته.