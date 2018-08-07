نزلاء يتعاطون المخدرات علنًا في سجن بريطاني (فيديو وصور)

كشف مقطع فيديو صادم لحظة مزاح سجين آسيوي مع زملائه، بينما يدخن المخدرات في قلب الزنزانة دون أي رهبة.

ويُعرف السجين باسم “سام”، وتم تصويره وهو يدخن المخدرات بينما يهتف الآخرون ويشجعونه، وسط ضحكاته الغريبة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم تكشف وزارة العدل البريطانية عن اسم السجن أو موقعه، ولكن من المعروف أنه يقع في شمال بريطانيا.

ويُظهر الفيديو السجناء وهم يحشون أدوات المائدة البلاستيكية في فم “سام” ويحاولون تحريكه، حيث كان جالسًا دون حراك لبضعة دقائق.

وأثار الفيديو الجدل بين رواد الإنترنت حول كيفية دخول المخدرات للسجن واستهتار المساجين بفعلتهم غير مبالين بأي عقوبة قد تقع عليهم أو بأي حراس، ويزعم الكثيرون أن هذه الممارسة هي جزء من صيحة غريبة تجتاح السجون في أنحاء البلاد وتدعى “سبايس هيد بيتينغ” أو “غوينغ أوفر”، والتي فيها يُجبر السجناء الضعفاء على تعاطي جرعة زائدة من المخدرات وتصويرهم للتسلية، بالإضافة إلى تعاطي المخدرات، يظهر سام وهو يرتدي “سترة ناسفة” مصنوعة من زجاجات بلاستيكية لتحاكي الشكل الواقعي.

وصدم الفيديو الكثيرين من رواد الإنترنت، وحتى الآن هوية السجين وتهمته غير معروفة، ولا توجد أي تقارير بشأن ارتكابه أي جرائم متعلقة بالإرهاب.

وعلق متحدث باسم مصلحة السجون، قائلًا: “هذا السلوك غير مقبول بالمرة ولقد أزلنا هذا الفيديو من مواقع التواصل الاجتماعي، وسيواجه الذين يخرقون قواعد السجن عقوبات صارمة، بما في ذلك مد فترة حبسهم”.