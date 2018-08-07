اعتقال موظف في الخطوط القطرية لاغتصابه فتاة قاصرًا في الهند

كشفت صحيفة “إنديا إكسبريس” الهندية، نبأ اعتقال رجل يبلغ من العمر 35 عامًا، يعمل مع الخطوط الجوية القطرية حارسًا للمخازن الفنية، من مطار “آي جي آي” ليلة الأحد بتهمة اغتصاب فتاة في الثالثة عشرة من عمرها جنوب غرب دلهي.

وكشفت التحقيقات الأولية أن شرطة دلهي أصدرت مذكرة عامة بأوصافه، وألقت القبض عليه بعد وصوله إلى المبنى رقم 3 في المطار من الدوحة.

وقد أكد ضابط الشرطة ديفيندر آريا اعتقال المتهم مانوهار كومار سينغ، وأشار إلى أنه عمل مع الخطوط الجوية القطرية على مدى السنوات الخمس الماضية، وقال: “قمنا بإبلاغ مسؤولي المطار بعد أن تقدمت والدة الفتاة ببلاغ للشرطة عن الأمر، وقمنا بالتنسيق مع العديد من الوكالات، بما في ذلك مكتب تسجيل الأجانب الإقليمي (FRRO)، وأصدرنا مذكرة بأوصافه”.

ووفقًا للشرطة، تعرّف الرجل على أم الفتاة من خلال أقاربها، بعد أن وعد بمساعدتها في إجراءات طلاقها، وقال مصدر من الشرطة إنه ذُكر في محضر البلاغ أنه زار منزلهم في عدة مناسبات، ويُزعم أنه اغتصب الفتاة في يناير، عندما ذهب إلى المنزل تحت ذريعة تسليم بعض الوثائق، كما أنه متهم بتهديدها ايضًا.

وفي 14 يوليو/تموز، أصدرت السلطات المذكرة بموجب بندي 376 (الاغتصاب) و506 (التهديد) وعدة بنود أخرى من قانون “حماية الأطفال من العنف الجنسي”، في مركز شرطة “ساجاربور”.

وقالت مصادر الصحيفة في الشرطة: “في 14 يوليو، أخبرت الضحية والدتها بالواقعة، وبدورها أبلغت الأم الشرطة، ثم علمت الشرطة أن المتهم قد غادر إلى الدوحة، وسعت إلى الحصول على تفاصيل جواز سفره من مكاتب التسجيل الإقليمية الأجنبية، كما عمل فريق بقيادة الضابط جوغندير سينغ على الاتصال أيضًا بمسؤولين من شركة الخطوط الجوية القطرية، وطلبوا منهم المساعدة، وتم الاتصال بالسفارة القطرية أيضًا، التي فوضت ضابطًا لمساعدتهم”.