بالفيديو.. سعودي يحذر مواطنيه من العملة المزورة بعد أن وقع في الفخ

حذر مواطن سعودي يعمل في تجارة الأغنام، مواطنيه من العملة النقدية المحلية التي يتبادلونها في معاملاتهم اليومية؛ خشية أن تكون مزورة؛ بعد تعرضه لعملية نصب واحتيال، من خلال بيعه خروفًا مقابل ألف ريال مزورة.

ويقول الرجل مجهول الهوية، من خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه باع خروفًا لأحد الأشخاص، واستلم في عملية البيع تلك ألف ريال، مؤلفة من ورقتين نقديتين من فئة الـ 500 ريال.

وأضاف أنه اكتشف فيما بعد، أن الورقتين النقديتين مزورتان، وقام بتمزيقهما أمام الكاميرا، بعد أن طلب من مواطنيه الانتباه للعملات النقدية التي تردهم بمختلف فئاتها.

ووجد الفيديو الذي لا يمكن لـ “إرم نيوز” التحقق من صحته، تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط مخاوف من تداول عملات نقدية مزورة في الأسواق، مع صعوبة تمييزها باليد.

وبدأ تداول العملة السعودية المتواجدة في الأسواق حاليًا، في نهاية العام 2016، عندما دشنت مؤسسة النقد إصدارًا سادسًا تحت عنوان “ثقة وأمان”، شمل كل فئات العملة، وحملت بعض فئاته صورة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.