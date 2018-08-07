البحرين.. مطالبات بإعدام قاتل الإمام عبدالجليل الزيادي

قاد بحرينيون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإعدام قاتل الإمام عبدالجليل الزيادي، الذي راح ضحية جريمة مروعة على يد مؤذن مسجد “بن شدة”، الذي يعمل بدوره فيه.

وأكد ناشطون أنهم لن يقبلوا بأقل من إعدام القاتل، نظرًا لبشاعة جريمته، عقب قيامه بمساعدة أشخاص من بني جلدته (بنغاليون) بخطف الإمام عقب صلاة فجر السبت وتعذيبه وقتله وتقطيعه قطعًا ووضعها في أكياس بلاستيكية ورميها.

وعبر هاشتاغ #نعم_لاعدام_قاتل_الامام في موقع التواصل “تويتر”، طالب مغردون بالقصاص، إذ شدد عضو مجلس النواب البحريني السابق، محمد خالد بوعمار، على المطالبة بإعدام قاتل الزيادي، معلقًا: “نطالب بإعدام قاتل الشهيد بإذن الله الشيخ عبدالجليل الزيادي”.

وقال عمر أمين الفائشي: “أرواح المواطنين ليست لعبة بأيدي أحد، ومن تجرأ واعتدى فليتم ردعه بإنزال أشد العقوبات التي تتناسب مع نوع وكيفية الجرم”.

وأيدت مغردة تدعى “روز” بقوة: “قطعوه هالكلب طعمًا للكلاب الضالة”. متابعة “القاتل يقتل نعم لإعدام قاتل الإمام”.

القاتل يقتل نعم لاعدام قاتل الامام #نعم_لاعدام_قاتل_الامام — roses (@roses__88) August 6, 2018

بدوره، رفض “علي” أي حكم مخفف آخر: “لا للسجن المؤبد ولا شي.. الإعدام الحل الوحيد.. هذا شرع الله!”.

#نعم_لاعدام_قاتل_الامام لا للسجن المؤبد ولا شي .. الإعدام الحل الوحيد.. هذا شرع الله! — Ali (@Ali22616897) August 6, 2018

وكان الإمام قتل بسبب خلافات بينه وبين المؤذن، الذي كان يقوم بمخالفات داخل المسجد، ما دفع الإمام الزيادي لتنبيهه أكثر من مرة، ما جعل المؤذن يخطط للانتقام منه.

كما كشفت وسائل إعلام محلية أن الجريمة حدثت لقيام المؤذن بالمتاجرة بالفيزا لعمال من نفس جنسيته، ما دفع الإمام المغدور لإبلاغ الجهات المختصة بالواقعة، فتم إيقاف المؤذن عن العمل، ما دفعه لارتكاب جريمته بحق الزيادي.

وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق، إنها ألقت القبض على شخص آسيوي (35 عامًا) مشتبه بقتله الإمام، بعد العثور على جثته مقطعة.

ولم ترد إلى حد اللحظة المزيد من التفاصيل عن الجريمة.