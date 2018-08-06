عربية تذبح زوجها وتتركه غارقًا في دمائه

أقدمت مصرية على ذبح زوجها بتسديد عدة طعنات نافذة في رقبته، بعد مشادة بينهما بسبب مصروف البيت، إلى جانب كثرة الخلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة، وتفر هاربة.

وتكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها لضبط الزوجة، بعد أن تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا يفيد بمقتل عامل في العقد الرابع من العمر، على يد زوجته، لينتقل رجال الأمن لمقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين من التحريات أن خلافًا نشب بين الزوجة وزوجها؛ بسبب مصروف البيت، تطور إلى قيام الزوج بضربها بيده، لتقوم الزوجة بإحضار سكين المطبخ وتسدد له طعنات نافذة في رقبته ليسقط جثة هامدة غارقة في الدماء.

وبمجرد تيقن الزوجة من وفاة زوجها، تركت المنزل، وفق التحريات.

وقررت النيابة العامة ضبط الزوجة وإحضارها، كما قررت إحالة جثة المجني عليه للطب الشرعي؛ لإعداد تقرير طبي بوفاته قبل التصريح بالدفن.