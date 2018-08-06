ناشطون يتداولون صورة لقاتل الإمام البحريني عبدالجليل الزيادي

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة، قالوا إنها تعود للمؤذن قاتل إمام مسجد “بن شدة” عبدالجليل الزيادي في البحرين.

وقالوا في معلومات، لا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحتها، إن القاتل ممنوع من دخول البحرين، وإنه زوّر اسمه كي يدخلها مجددًا. مشددين على ضرورة القصاص منه.

وانتشرت صور أخرى لمحراب الإمام في مسجد “بن شدة”، الذي قضى الزيادي 15 عامًا يؤم المصلين فيه، إضافة إلى صورة لبعض أبنائه.

كما نشر حساب في موقع “تويتر”، لفتاة قالت إنها ابنة المجني عليه، محادثة مؤثرة بينها وبين الإمام، معلقة بتغريدة: “قلب أبي لن يتكرر في أي رجل، رحمك الله يا نور عيني”.

وللشيخ الزيادي 11 ولدًا، بينهم 3 فتيات، فيما يبلغ ابنه الأكبر 21 عامًا ويدعى زكريا، وابنه الأصغر يبلغ عمره سنة وعدة شهور.

وبعد انتهاء الإمام عبدالجليل الزيادي من صلاة فجر السبت، اختطفه مؤذن المسجد ذاته بمساعدة أشخاص من جنسيته (بنغاليون)، حيث قتلوه وعمدوا إلى تقطيع جثته عدة قطع ورميها لاحقًا.

وذكر شقيق المجني عليه، في وقت سابق، أن المؤذن كان يقوم بمخالفات داخل المسجد؛ ما دفع الإمام الزيادي لتنبيهه أكثر من مرة، الأمر الذي دفع المؤذن للانتقام منه.

وبدوره، كشف مصدر أن الجريمة حدثت لقيام المؤذن بالمتاجرة بالفيزا لعمال من نفس جنسيته؛ ما دفع المغدور إلى إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة، فتم إيقاف المؤذن عن العمل، الخميس الماضي؛ مما دفعه إلى التخطيط للانتقام من الإمام.