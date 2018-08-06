“حمود الناشف وحيدر”.. اغتيال في وضح النهار يصدم العراقيين (فيديو)

صُدم العراقيون بواقعتي قتل تم توثيق إحداهما في وضح النهار بكاميرا مراقبة أظهرت مشاهد صادمة لتصفية شاب أثناء خروجه من صالة رياضية بمنطقة الشعلة في بغداد، إذ كان ينتظره قتلة مأجورون بمسدساتهم الكاتمة للصوت.

مسلحون مجهولون يقتلون مواطن يدعى "حمودي الناشف هذا اليوم " في منطقة الشعلة ببغداد !! Posted by Farhan Mohammed on Saturday, August 4, 2018

وقال نشطاء عراقيون إن القتيل الذي جرى تبادل صوره يدعى “حمود الناشف” وهو قيادي مطرود من “عصائب أهل الحق”، وهي ميليشيات عراقية تدعمها إيران.

وأشاروا كذلك إلى أن القتلة هم أيضًا من الميليشيات ذاتها فيما تضاربت الروايات حول الأسباب التي دفعت إلى هذه الجريمة، إذ تقول إحدى الروايات إن الميليشيات تصفي القادة المطرودين للتخلص منهم بشكل نهائي، فيما قال آخرون إن الواقعة جاءت نتيجة خلافات داخلية بين العناصر المسلحة التي باتت متفرغة للنهب وجمع الأموال لا تفرق في ذلك بين سنة أو شيعة في صراع محموم بين أعضائها لتحقيق المكاسب وسط الفوضى العراقية.

وفي هذه الأثناء كشف النشطاء أيضًا عن عملية اغتيال مشابهة في اليوم نفسه، وفي المنطقة ذاتها لشاب آخر يدعى حيدر قال النشطاء إنه هو أيضًا كان من عناصر ميليشيات العصائب.