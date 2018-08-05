سطو جديد بـ”زي نسائي”على بنك أردني بـ”أبو نصير”

تمكن شخص مجهول، ظهر الأحد، من السطو المسلح على أحد فروع بنك “الأردن” بمنطقة أبو نصير في العاصمة عمان، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر إن “منفذ العملية دخل البنك متنكرًا في زي نسائي، وقد تمكن من سلب 10 آلاف دينار ولاذ بالفرار”، مؤكدًا على أن “البحث جار عن الجاني”.

وكانت مدينة إربد في شمال الأردن شهدت، الأربعاء الماضي، حالة مشابهة، حيث تمكن شخص تنكر بزي نسائي، من السطو على فرع لأحد البنوك بالمدينة، وسلب مبلغًا من المال تحت تهديد السلاح ولاذ بالفرار.

وشهد الأردن، منذ بداية العام الجاري 16 عملية سطو مسلح، منها محاولة واحدة فاشلة، كان أبرزها السطو المسلح على 3 فروع بنوك في عمّان، إلى جانب عمليات أخرى طالت محلات تجارية وصيدليات ومكتب بريد.