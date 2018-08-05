اغتصاب سيدة حامل جماعيًا أمام زوجها في الهند

كشف تقرير مروع كيف تعرضت سيدة حامل للاغتصاب من قِبل 4 رجال بينما كان زوجها مقيدًا ومحبوسًا في سيارة.

سافرت الضحية (20 عامًا)، وهي حامل في شهرها الثامن، مع زوجها إلى منطقة تاسقوان في ولاية مانغارشترا الهندية، على أمل توظيف عمال لفندقهما.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، استدرج أحد المغتصبين المزعومين الزوجين إلى منطقة “تورتشي فاتا” بالادعاء أنه يعرف شخصًا يريد وظيفة، وطلب منهما إحضار 20 ألف روبية (225 جنيهًا إسترلينيًا) كدفعة مقدمة.

وعندما وصلا، ضرب المشتبه به وثلاثة آخرين الزوج بالأنابيب والعصي، وسرقوا أموالهما ومجوهراتهما.

ومن ثم قيد المجرمون الزوج وحبسوه في سيارة قبل أن يغتصب 4 رجال آخرين زوجته الحامل، وبعد ذلك حذر المغتصبون الزوجين من إبلاغ الشرطة بالحادث، مدعين أنه “لا يمكن أن يصدقهم أحد”.

في نهاية المطاف، وصل الضحيتان إلى مركز شرطة تاشوان حيث أبلغا عن الواقعة، وقال ضابط الشرطة “أجاي سندكار”: “بعد مهاجمة الضحيتين وسرقة المال وقلادة ذهبية، هربت العصابة”.

ومن جانبها قالت الضحية إنها لا تعرف أيًا من الرجال الثمانية، لكن سندكار قال: “اعترف 3 من الجناة المعتقلين بمعرفة السيدة والعمل في فندقها منذ 6 أشهر”.

كما كشف سندكار أن الضحية رفضت الخضوع للفحوص الطبية، وأن التحقيق مازال مستمرًا.