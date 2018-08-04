مصري يقتل شقيقه الأكبر بسبب “استبن توك توك”

ذبح مصري شقيقه ليرقده جثة هامدة غارقًا في الدماء، بعد خلاف بينهما على “استبن توك توك” (مركبة صغيرة بثلاث عجلات)، ليفر هاربًا عقب ارتكاب الجريمة، ومحاولة الأهالي الإمساك به.

وبدأ الحديث عن الواقعة في محافظة الإسماعيلية “المجاورة لقناة السويس” ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة يفيد بمصرع سائق توك توك في العقد الرابع من العمر، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة.

وتبين من المعاينة مقتل المجني عليه على يد شقيقه الأصغر الذي يعمل أيضًا سائق توك توك، حيث نشب خلاف بينهما على الحصول على استبن توك توك، وادعاء كل منهما لملكيته، حتى تطور الأمر بينها، وصولًا إلى قيام المتهم بإحضار سكين المطبخ.

وسدد المتهم لشقيقه طعنات متفرقة في رقبته، إلى جانب طعنات أخرى، ليرقده جثة هامدة أمام أفراد الأسرة والجيران.

وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهم، فيما أحالت النيابة جثة المجني عليه للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بشأنها قبل التصريح بدفنها.