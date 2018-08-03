السجن المؤبد لأصغر عضو بخلية نسائية متهمة بالإرهاب في بريطانيا

تم الحكم، اليوم الجمعة، بالسجن المؤبد في بريطانيا على صفاء بولار (18 عامًا)، أصغر عضو في خلية نسائية متهمة بارتكاب أعمال إرهابية.

وبحسب الحكم، “يجب أن تقضي صفاء بولار مدة لا تقل عن 13 عامًا خلف القضبان”، بتهمة التخطيط لشن هجمات في لندن مع شقيقتها وأمها.

وقالت الشرطة: إن بولار “بدأت التخطيط لشن هجوم في بريطانيا بعد إحباط محاولاتها الانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا”.

وسجل ضباط سريون مكالمات هاتفية بين النساء الثلاث، تحدثن خلالها عن الهجوم على أنه “حفلة شاي”، وتابع الضباط الأم والأخت وهما في سيارة بوسط لندن في أبريل/ نيسان 2017، فيما تعتقد الشرطة أنها كانت مهمة استطلاع لأهداف محتملة.

وفي اليوم التالي، ذهبت المرأتان إلى متجر في واندزورث جنوب غرب لندن، حيث قامتا بشراء ثلاث سكاكين.

وقال نائب مساعد رئيس الشرطة دين هايدون وهو منسق كبير لشرطة مكافحة الإرهاب: “تمكنت مشاعر الكراهية والفكر السام من النساء الثلاث، وكن عازمات على تنفيذ هجوم إرهابي”، مضيفًا: “لو نجحن لأدى ذلك إلى مقتل أشخاص أو حدوث إصابات خطيرة”.

وقبل شهرين، سجنت الأخت ريزلين بولار (22 عامًا) مدى الحياة مع قضاء ما لا يقل عن 16 عامًا من مدة الحكم في أولد بيلي، بينما حُكم على الأم مينا ديتش (44 عامًا) بالسجن 11 عامًا وتسعة أشهر.