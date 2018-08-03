شجاعة نادرة لطفل خليجي تنقذه من عصابة حاولت هتك عرضه

أفلت طفل كويتي لا يتجاوز عمره 14 عامًا، بشجاعته النادرة من قبضة عصابة مكونة من 4 أشخاص، حيث قام بانتزاع البطاقة البنكية الخاصة بأحدهم، ثم انطلق هاربًا، وعاد إلى والده ليطلعه على كل شيء، والذي بدوره قدّم بلاغًا للأمن.

وما تزال الجهات الأمنية في منطقة جابر العلي في الكويت تبحث عن أفراد العصابة، وهم 4 مواطنين اختطفوا الطفل الحدث من أمام مسكنه في المنطقة، وانطلقوا به إلى منزل في منطقة مبارك الكبير، وحبسوه في الديوانية، قبل أن يتمكن من الفرار.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، فقد كشف مصدر أمني، أن المجني عليه كان يقف بالقرب من منزل ذويه، وفوجئ بسيارة تتوقف أمامه وعلى متنها 4 أشخاص، قبل أن يترجل 3 منهم باتجاهه، ويسحبوه بالقوة، وسرعان ما أصعدوه بسيارة عنوة، وانطلقوا به إلى منزل أحدهم، وأدخلوه إلى الديوانية، ثم تناوبوا على ضربه، محاولين هتك عرضه.

وأضاف المصدر، أن الحدث وبشجاعة استغل لحظة سقطت فيها البطاقة البنكية من أحد الخاطفين، فالتقطها بسرعة خاطفة، وانطلق سريعًا نحو الباب، ناجيًا بنفسه، ثم اختبأ في مكان آمن بعيدًا عن الجناة الذين حاولوا العثور عليه دون جدوى، قبل أن يستنجد بأحد المارة الذي أقله عائدًا به إلى منزل ذويه.

وتابع أن المجني عليه روى الواقعة لوالده وأعطاه البطاقة، ليصطحبه الأب متوجهًا إلى مخفر منطقة جابر العلي، وأبلغ الشرطة بتفاصيل ما تعرض له ابنه، فسجلوا قضية خطف بقصد هتك العرض، وبدأوا البحث عن الجناة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.