“الإعدام” ينتظر سعوديًا قتل شقيقه وصديقه في الكويت.. وهذه تفاصيل الجريمة

وجهت النيابة العامة في دولة الكويت، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جانب حيازة سلاح ناري دون ترخيص، لقاتل شقيقه وصديقه السعوديين.

ووفق صحيفة “الأنباء” المحلية، فإن الاتهامات قد تُفضي بالحكم على المتهم بالإعدام شنقًا، حيث اعترف خلال التحقيقات بإقدامه على قتل شقيقه وصديقه بإطلاق أعيرة نارية في ديوانية منزل عائلته في حي أم الهيمان.

وأكد مصدر أمني كويتي، أنّ المتهم أقرَّ أمام النيابة العامة أنه كان تحت تأثير المواد المخدرة لحظة ارتكاب جريمته، مبررًا أنه كان في “حالة اللا وعي”.

وفي التفاصيل، قال المتهم إنه نزل إلى الديوانية، وصعد إلى غرفته، حيث يحتفظ بسلاح ناري “كلاشينكوف”، وأطلق نحو 15 طلقة باتجاه شقيقه وصديقه، وبعدما تأكد من وفاتهما اتَّجه إلى منفذ النويصيب محاولًا المغادرة، لكنه فوجئ بوجود منع سفر بحقه فاعترف بجريمته، وأرجع المتهم رغبته بالسفر إلى موطنه للاختباء فيه بهدف الإفلات من العقاب.

يذكر أن منفذ النويصيب كان قد أحال قبل 3 أيام، سعوديًا، حاول مغادرة البلاد، ولكن تم منعه بعد أن تبيّن أنه مطلوب في دَين، وخلال نقله لمركز الشرطة أقرَّ من تلقاء نفسه بقتل شقيقه، وصديقه، في منزله.