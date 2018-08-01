أوهمته بحملها بتوأم.. رجل يقع ضحية لخدعة غريبة من زوجته (فيديو)

وقع رجل يُدعى ميلفين مندوزا من بلدة كويولار في جمهورية هندوراس، ضحيةً لخدعة حاكتها زوجته روزا دياز، حيث أوهمته طوال تسعة أشهر بحملها بتوأم، وعند إنجابها أبلغته بوفاة أحدهما، ووضعت في النعش دمية بلاستيكية بدلًا من الطفل الوهمي المتوفى، ودفنت في القبر بمراسم تشييع جنازة تقليدية.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الأربعاء، أن دياز سافرت هذا الأسبوع من بلدتها إلى العاصمة تيغوسيغالبا، حيث أخبرت عائلتها أنها ستلد هناك ثم تعود إليهم، وبعد يومين أخبرت زوجها بوفاة أحد التوأم، وإبقاء الآخر في المستشفى لتلقي العناية.

وعندما عادت إلى كويولار أحضرت معها نعشًا صغيرًا مُحكم الإغلاق وبداخله ابنها المتوفى “المزعوم”، حيث طلبت من عائلتها وزوجها عدم فتحه بناءً على طلب الأطباء.

وفي اليوم التالي من دفن الطفل الوهمي، شكك أصدقاء الزوج في القصة، وشجعوه على فتح القبر للتأكد من وجود الطفل، حيث قال إسماعيل مجية صديق مندوزا: “لم يكن الأمر برمته صحيحًا، لذلك ذهبنا في الليل إلى المقبرة وحفرنا القبر، وعندما سحبنا الصندوق دُهشنا لما وجدناه، فقد كان في النعش دمية ترتدي مثل ملابس طفل”، مبينًا أنهم أبلغوا الشرطة للتأكد من صحة الحادثة.

وأفادت دياز لوسائل إعلامية محلية بأنها فعلت ذلك لأن زوجها مزاجي، وأرادت أن تحافظ عليه بجانبها، وإقناعه بعدم تركها.

وبعد اكتشاف الخدعة القاسية قرر مندوزا عدم توجيه الاتهامات ضد زوجته.