لهذا السبب.. عربي يقتل زوجته وأبناءه الثلاثة حرقًا

ألقت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الأربعاء، القبض على تاجر قبطي؛ لاتهامه بواقعة قتل زوجته وأبنائه الثلاثة بإشعال النيران فيهم داخل منزلهم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا جنوب البلاد.

وتشير التفاصيل إلى أن التاجر ميلاد مينا (45 عامًا) أقدم على إشعال النيران في زوجته لوزا (35 عامًا)، وأبنائه الثلاثة البالغة أعمارهم 11 و13 و15 عامًا، مستخدمًا إسطوانة الغاز “بوتاغاز”.

وحاولت فرق الإطفاء والإسعاف إنقاذ الضحايا، لكن اشتعال النيران في المنزل بشكل كامل صعب من الأمر.

وذكرت التحقيقات، أن التاجر دخل في خلاف مع زوجته على أمور مالية تخص مصروف البيت وطبيعة عمله ليقرر حرقها وأبناءه من خلال قطع خرطوم إسطوانة الغاز وفتحها وإشعال نيران بالقرب منها، ومن ثم الخروج والهرب من موقع الحادث.

وفوجئ جيران الجاني بوقوع انفجار ضخم في منزله فجر اليوم ليسارعوا إلى محاولة إنقاذ المتواجدين فيه، قبل أن يكتشفوا الضحايا محترقين.