شاهد.. شاب يسقط فتاة على الأرض بلكمتين على الوجه (فيديو)

حقق مقطع فيديو، يظهر تعرّض فتاة بريطانية للاعتداء، مئات الآلاف من المشاهدات في يوم واحد، بعد أن تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرض مقطع الفيديو مشاهد لبريطاني يدعى ليام هولمز (20 عامًا) وهو “يلكم” فتاة على وجهها بعد أن تلاسن معها في الثالثة فجرًا عند مدخل ملهى شعبي اسمه Faces بحي “غانتس هيل” بالجهة الشرقية من العاصمة لندن.

ويأتي هذا الفيديو بعد أسبوع واحد من انتشار فيديو صدم فرنسا والعالم، عندما صفع متحرّش، فرنسية عمرها 22 عامًا على وجهها في أحد شوارع باريس، ليصبح ضرب النساء “موضة” في القارة الأوروبية.

وقالت صحيفة “الصن” البريطانية، نقلًا عن الشرطة التي أفرجت أمس الثلاثاء عن الفيديو الذي صورته كاميرا مراقبة في الموقع، إن الفتاة سقطت على الأرض مغشى عليها بعد أن تلقت لكمتين على وجهها تم على إثرهما نقلها إلى المستشفى لمعالجة الرضوض التي نجمت جرّاء ذلك.

وتلقت والدة الشاب وتدعى كاثي (53 عامًا) الفيديو بصدمة، وأرغمت ابنها على الذهاب معها بعد ظهر أمس الثلاثاء إلى مخفر للشرطة في لندن برفقة محامٍ طلب إليهما عدم التحدث إلى وسائل الإعلام، وعند باب المخفر سأل مراسل “الصن” الشاب عن ما فعل، فكرّر “لا تعليق” مرتين ومضى.

في حين قالت كاثي إن ابنها “لا يعرف الفتاة شخصيًا” دون أي إضافة، إلا أن أحد أقرباء العائلة، وكان معهما أيضًا، ذكر أن قريبه “اللاكم” كان في ملهى ليلي “للمشاركة بحفل عيد ميلاد أحد أصدقائه” .