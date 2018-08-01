الإطاحة بسعودي استدرج فتيات بإعلانات توظيف وهمية

وجّهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تهمة مخالفة الآداب العامة لمواطن، أقدم على نشر إعلان عن وظائف نسائية وهمية عبر تطبيق “واتساب”، لاستدراج الفتيات والارتباط بهن بعلاقات غير شرعية، وذلك بتدوين رقمه أسفل الإعلان وانتحال صفة إحدى الشركات وإبرام عقود غير صحيحة باسمها لتحقيق أغراضه.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، فإن إحدى الشركات تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة أفادت فيه بقيام شخص باستغلال اسمها ونشر إعلانات فرص وظائف شاغرة للنساء وتسجيله رقم هاتفه أسفل الإعلان، موضحة أن لا فرص وظيفية لديها، كما أنها لا تعرف الاسم المنشور مع الإعلان.

وأقر المتهم بالتحقيقات أنه لجأ إلى هذه الحيلة بقصد الارتباط بعلاقات مع فتيات، وأنه اضطر إلى إغلاق هاتفه حين تم اكتشاف أمره، معترفًا بقيامه بطباعة عقد عمل خاص بالشركة وقعت عليه إحدى الفتيات وتصميم إعلان على مواقع التواصل مدون فيه اسمه ورقم هاتفه، وأنه نجح في إقناع إحدى ضحاياه في أحد المجمعات التجارية بالتوقيع على عقد توظيف.

وطالبت النيابة العامة بسجن المتهم 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال (800,000 دولار)، ومصادرة هاتفه الجوال والتشديد عليه بعقوبة تعزيرية رادعة، خاصة أن للمتهم سوابق جنائية.